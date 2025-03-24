Нещодавно така штурмова група росіян "познайомилась" з українськими FPV-дронами в селі Федорівка Запорізької області. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що без українців в тилу ворога, які допомагають ЗСУ, цього б не сталось.

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Деталі невдалого російського маскування

Керівник Центру вивчення окупації зауважив, що в районі селі Федорівка активно працюють Сили спеціальних операцій. Це ціла низка підрозділів, які спілкуються між собою та координують свої дії щодо ударів безпілотниками.

В цьому українським військовим допомагають українці, які живуть в окупації близько до лінії фронту. Для росіян там справжнє пекло, адже вони не можуть приховати свої дії, тому активно маскуються під цивільний транспорт.

За допомогою таких засобів перевезення (наприклад, цивільні вантажівки) окупанти перевозять боєкомплекти та живу силу. Так, ворожі штурмові бригади рухались в бік лінії фронту, замасковані під бригаду швидкої допомоги.

Не доїхали, наші знали, як їх зустріти, було розуміння, яким маршрутом будуть рухатись. "Розмаскували" всіх до стану 200-х. Вже російська окупаційна влада почала бідкатись, буцімто, атакували "медичних працівників",

– наголосив Андрющенко.

Він додав, що останній тиждень був дуже "яскравим" для окупантів, адже українці активно допомагають завдавати удари Силам оборони, а також підривати росіян на тимчасово окупованих територіях. Інформація від українців на ТОТ для наших захисників приносить велику користь.

До слова, окупаційні війська маскуються не лише під техніку. 16 березня у Скадовську в дитячому таборі "Орлятко" пролунав вибух, там переховувався ворожий особовий склад. Після удару втрати росіян склали понад 10 "двохсотих" і кілька десятків "трьохсотих".