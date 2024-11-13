Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина. Отмечается, что перед этим в результате удара вражеского дрона по селу 45-летний мужчина и 40-летняя женщина получили взрывные травмы и осколочные ранения.

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Российские войска атаковали Херсонскую область

Александр Прокудин сообщил, что враг сбросил взрывчатку с дрона, когда бригада скорой помощи транспортировала пострадавших в больницу.

В результате атаки машина была уничтожена, но медицинские работники, к счастью, не пострадали.

К сожалению, случаи, когда враг атакует машины "экстренки", – нередки. Поэтому еще раз спасибо врачам, которые продолжают работать в таких сложных условиях, и благотворителям, которые их поддерживают,

– написал глава Херсонской ОГА.

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К слову, 3 ноября российская оккупационная армия также атаковала карету скорой помощи в Белозерке на Херсонщине. Тогда в результате атаки пострадали водитель и фельдшер, которые во время обстрела находились на улице.