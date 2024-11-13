Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна. Зазначається, що перед цим внаслідок удару ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення.
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Російські війська атакували Херсонщину
Олександр Прокудін повідомив, що ворог скинув вибухівку з дрона, коли бригада швидкої допомоги транспортувала постраждалих до лікарні.
Внаслідок атаки машина була знищена, але медичні працівники, на щастя, не постраждали.
На жаль, випадки, коли ворог атакує машини "екстренки", – непоодинокі. Тож вкотре дякую лікарям, які продовжують працювати у таких складних умовах, і благодійникам, котрі їх підтримують,
– написав очільник Херсонської ОВА.
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До слова, 3 листопада російська окупаційна армія також атакувала карету швидкої допомоги у Білозерці на Херсонщині. Тоді внаслідок атаки постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці.