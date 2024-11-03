Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

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Удар по Херсонщині

Так, близько 11 години 3 листопада Росія вдарила по бригаді швидкої допомоги у Білозерці. Внаслідок атаки постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці.

В них – мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги, – вказав Прокудін.

Також повідомляється, що обстріл пошкодив й автомобіль "швидкої" допомоги.

До слова, днями журналіст Юрій Бутусов розповів, що росіяни у Херсоні влаштували справжнє полювання на цивільні автівки. "Російські військові злочинці вицілюють громадянське населення, атаки дронів на транспорт стають щоденною буденністю", – пише він. Ворог означив так звану "червону зону", оголосивши, що всі автівки там є потенційною ціллю.