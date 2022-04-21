Об этом сообщили 21 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Отметили, что Россия не может надлежащим образом удерживать свое войско.

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"Значительно деморализует личный состав оккупационных подразделений принудительная мобилизация на непризнанных территориальных образованиях Донецкой и Луганской областей", – рассказали в Генштабе.

Добавляют, что захватчики имеют плохое питание, малое финансовое и материальное обеспечение личного состава, который должен доукомплектовать регулярные подразделения армии России.

Новые потери рашистов

В ВСУ также рассказали, что удалось уничтожить командира первого мотострелкового полка подполковника Дениса Межуева. Тяжелые ранения получили полковник Харитонов и подполковник Смирнов. Они лечатся в Москве.

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