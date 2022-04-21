Про це 21 квітня повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що Росія не може належно утримувати своє військо.

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"Значно деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів примусова мобілізація на невизнаних територіальних утвореннях Донецької та Луганської областей", – розповіли у Генштабі.

Додають, що загарбники мають погане харчування, мале фінансове та матеріальне забезпечення особового складу, який повинен доукомплектувати регулярні підрозділи армії Росії.

Нові втрати рашистів

У ЗСУ також розповіли, що вдалось знищити командира першого мотострілецького полку підполковника Дениса Мєжуєва. Важкі поранення отримали полковник Харитонов та підполковник Смірнов. Вони лікуються в Москві.

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