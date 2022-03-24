Российские войска грабят и отбирают у фермеров сельскохозяйственную технику

Российские захватчики продолжают совершать преступления и заниматься мародерством. Из-за их преступлений также страдают фермеры на оккупированных территориях.

В Генштабе отметили, что орки продолжают нести значительные потери. Поэтому в стране-агрессоре совершают призыв офицеров запаса, лиц рядового и сержантского состава из числа военнообязанных.

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Также в ведомстве сообщили о преступлениях оккупантов на оккупированных территориях.

На временно занятых врагом территориях фиксируются нередкие случаи изъятия грузовых автомобилей и специальной сельскохозяйственной техники у частных предпринимателей и фермеров,

– заметили в Генеральном штабе.

Какая ситуация в регионах Украины по состоянию на 24 марта: в видео