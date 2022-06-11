Российские войска в Харьковской области пытаются не дать ВСУ выйти на госграницу

Подразделения Вооруженных Сил активно противодействуют россиянам в Харьковской области. Враг пытается не дать украинским военным выйти к государственной границе.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, на территории Харьковщины продолжаются активные боевые действия. На определенных участках фронта кафиры сдерживают подразделения ВСУ, чтобы они не вышли на государственную границу.

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В районе Изюма захватчики совершили атаку в направлении Пасека – Богородичное. Они пытаются закрепиться в окрестностях Богородичного. В целом Вооруженные Силы Украины активно противодействуют россиянам и наносят серьезные потери.

Россияне снова обстреливают Харьковщину

В результате обстрела в Киевском районе Харькова повредило промышленное здание. К счастью, никто не пострадал.

Серьезные обстрелы в поле. В Коробочкино Чугуевского района снаряд попал в частный дом: погибли двое мужчин и две женщины. Еще один человек – раненый. Также известно о двух пострадавших в Дергачах, одного – в Печенегах, двоих – в Малиновке.

Олег Синегубов отмечает – сейчас российские кафиры усилили обстрелы, поэтому стоит быть очень осторожным . Он призывает ни в коем случае не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Также не забывайте о светомаски во время комендантского часа.

Сейчас враг усилил обстрелы. Потому нельзя игнорировать сигналы тревоги. Поручил регулярно проверять по районам систему оповещения. Отдельно подчеркиваю необходимость соблюдения светомаскировки во время комендантского часа, – отметил Олег Синегубов.

Как рассказали 24 канала источники в украинских спецслужбах, гражданские и чиновники на временно оккупированных территориях Харьковской области вообще не сотрудничают с захватчиками. Они ждут, пока подразделения ВСУ смогут их уволить.

Конечно, есть небольшой процент людей, согласившихся сотрудничать с оккупантами. Преимущественно это, вполне ожидаемо, представители местных организаций ОПЗЖ и сотрудники УПЦ МП.

Россияне не знают, как изменить мнение местного населения. Они надеются, что им может помочь усиление пропаганды – отключение украинских телеканалов и замена их российскими.

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