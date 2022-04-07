Синегубов рассказал, что российские оккупанты концентрируют свои силы к востоку от Харькова. Вражеские силы используют железную дорогу для своих маневров.

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Глава Харьковской ОВА отметил, что местные власти знают о передвижении российских боевиков, а ВСУ готовы дать отпор оккупантам.

Мы знаем обо всех маневрах и скоплениях сил в Изюмском, Купянском направлениях, где россияне используют железную дорогу. Наши Вооруженные Силы всегда готовы к обороне и держат позиции!

– написал он в телеграмме.