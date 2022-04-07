Синєгубов розповів, що російські окупанти концентрують свої сили на сході від Харкова. Ворожі сили використовують залізницю для своїх маневрів.

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Голова Харківської ОВА зазначив, що місцева влада знає про пересування російських бойовиків, а ЗСУ готові дати відсіч окупантам.

Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!

– написав він у телеграмі.

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