В ООС сообщили, что для эвакуации гражданских расчистили дороги от мин и забрали заграждения. Однако оккупанты в очередной раз нарушили правила ведения войны и терроризируют жителей города, которые пытаются спастись.

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Полный текст сообщения:

Срочно

Операция объединенных сил / Joint Forces Operation:

Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и тому подобное.

Тем не менее оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.

Такие действия российских нелюдей являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!