В ООС повідомили, що для евакуації цивільних розчистили дороги від мін та забрали загородження. Проте окупанти вчергове порушили правила ведення війни та тероризують мешканців міста, які намагаються врятуватись.

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Терміново Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation:

Для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту, оборонцями міста було вжито ряд заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо. Проте, окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору.