Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому аэропорту

Российские войска вечером 27 февраля нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту. Снаряды попали в взлетную полосу и перрон.

Информацию подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

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Было 3 удара

Предварительно известно, что россияне били по аэропорту трижды. Однако пока неизвестно, какие ракеты наносили удары и откуда.

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