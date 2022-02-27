Российские войска нанесли ракетные удары по Николаевскому аэропорту
27 февраля 2022 , 23:14Читати новину українською
Источник:"Суспільне Миколаїв"
Российские войска вечером 27 февраля нанесли ракетные удары по Николаевскому международному аэропорту. Снаряды попали в взлетную полосу и перрон.
Информацию подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.
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Было 3 удара
Предварительно известно, что россияне били по аэропорту трижды. Однако пока неизвестно, какие ракеты наносили удары и откуда.
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