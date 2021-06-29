В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что особое внимание оккупанты уделяют подготовке артиллерийских и минометных подразделений боевиков.
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К сборам также привлекли офицеров командования вооруженных сил России.
Командование вооруженных сил России наращивает подготовку военнообязанных запаса для комплектования соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории,
– говорится в сообщении.
Оккупанты игнорируют сборы резервистов
- Между тем оккупанты не спешат "собираться".
- Прошлые этапы сборов резервистов состоялись 17 – 19 и 22 – 26 июня. Явка боевиков была настолько низкой, что их главарям пришлось вводить штрафы.
- "Прогульщикам" грозит штраф в размере 30 тысяч российских рублей – около 11 300 гривен. Чтобы не платить, каждый горе-резервист должен получить в "паспорте" штамп. Он будет свидетельствовать о "взятии гражданина на воинский учет".