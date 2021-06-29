Українська розвідка повідомила, що бойовики на Донбасі нарощують підготовку військовозобов'язаних запасу. Зокрема, від 29 червня до 3 липня на полігонах першого та другого армійських корпусів Росії окупанти проведуть третій етап зборів "резервістів".