Окупанти ввели штрафи для резервістів

На попередніх етапах зборів резервістів 17 – 19 та 22 – 26 червня зафіксували низьку явку військовозобов'язаних запасу. Окупанти знайшли спосіб змусити бойовиків прийти на збори.

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Тепер бойовики погрожують штрафом у розмірі 30 тисяч російських рублів, що становить близько 11 300 гривень. Резервістів штрафуватимуть, якщо у їхньому "паспорті" не буде штампу про "взяття громадянина на військовий облік".

Що відомо про збори резервістів

В українській розвідці розповіли, що окупанти на Донбасі нарощують підготовку військових запасу для комплектування з'єднань і частин оперативного угруповання бойовиків.

Впродовж 29 червня – 3 липня 2021 на полігонах у Донецьку і Луганську триватиме третій етап зборів з резервістами. Особливу увагу ворог приділяє підготовці спеціалістів артилерійських та мінометних підрозділів.

До речі, до перевірки проведення зборів залучили офіцерів командування збройних сил Росії.

Зверніть увагу! Раніше спостерігачі ОБСЄ повідомили, що бойовики стягують на Донбас важке озброєння. На окупованій території з порушенням лінії відведення вони розмістили системи залпового вогню та 20 "Градів".