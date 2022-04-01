Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью корреспонденту американской телекомпании CNN Кристиан Аманпур.

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Кулеба о возможных причинах "отвода" войск оккупантов

Опасения оккупантов не удержать линию фронта

В беседе Кулеба отметил, что решение Москвы по "отводу" войск на двух фронтах – возле Киева и Чернигова – совпадает с моментом, когда украинские Вооруженные Силы начали успешно оттеснять их от небольших населенных пунктов. Так что, по мнению Кулебы, их отступление – лишь реакция на опасения, что они смогут не удержать линию фронта вокруг Киева.

В игру "включился" Путин

Министр иностранных дел Украины добавил, что это также может свидетельствовать о привлечении Путина. Вероятно, он наконец-то осознал ошибки начальной стратегии и начал выстраивать более реалистичные планы.

Я не могу представить, что вывод российских войск с севера Украины не является приказом,

– сказал Кулеба.

Стратегическая подготовка к наступлению на Донбасс

При этом он предостерегает, что вывод российских войск может быть попыткой стратегической подготовки к наступлению на украинский Донбасс. Однако для этого им нужно перегруппировать силы, и уже сейчас видно, что часть группировок отправилась в Беларусь.

Кулеба подчеркнул, что каким бы ни был дальнейший сценарий, украинцы не устанут бороться за свою независимость и выразил надежду, что западный мир не устанет нас поддерживать.