Бывший советник Путина Андрей Илларионов считает, что угроза российской оккупации Беларуси является реальной. В таком случае войска РФ окажутся по всей длине белорусско-украинской границы.

То есть для Украины фронт столкновения с российскими войсками может увеличится минимум вдвое. Такое мнение Андрей Илларионов высказал в эфире программы "Что это было?" на 24 канале.

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Он также подчеркнул, что при таких условиях российская армия будет находиться в непосредственной близости к Киеву. Это при том, что на границе Беларуси с Украиной, вероятно, нет соответствующего количества военных и укреплений.

Угроза реальна. В Украине для любого политика, государственного деятеля, действующей власти, для органов вооруженных сил и безопасности – это очень серьезный вызов,

- отметил Илларионов.

"Многие считают, если все это действительно так, то получается, что Лукашенко – "сук*н сын", но именно он не позволяет российским военным оказаться на границе Беларуси с Украиной. Это мнение активно распространялось в Украине и Беларуси, во многих городах. Думаю, не случайно, а с "дополнительным ускорением", – заметил он.

Действительно ли это так – объяснение Илларионова

Бывший советник Путина вспомнил, как в 2014 году россияне говорили, что не могут отдать Украину странам Запада и НАТО. Мол, не могут допустить, чтобы туда пришли какие-то чужие войска. Именно поэтому нельзя, чтобы к власти пришел кто-то с Майдана.

"Вот вы, Украина, суверенное государство, опасаетесь ухудшения ситуации со стороны Беларуси. Россия – суверенная страна, она опасается, исходя из этой же логики, ухудшения ситуации со стороны Украины. В 2014 году российские имперцы рассказывали, почему стоит вмешиваться в дела Украины, не допуская, чтобы победил Майдан. 6 лет спустя значительная часть приличных украинцев вдруг стали думать, как российские имперцы тогда по Украине", – отметил он.

Однако подчеркнул, что эти угрозы для Украины являются реальными – в отличие от российских, которые были выдуманными. Но самая главная разница заключается в том, что у каждого народа есть неотъемлемое право на выбор своего руководства.