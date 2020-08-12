Колишній радник Путіна Андрій Ілларіонов вважає, що загроза російської окупації Білорусі є реальною. У такому разі війська РФ опиняться по всій довжині білорусько-українського кордону.

Тобто для України фронт зіткнення з російськими військами може збільшиться щонайменше вдвічі. Таку думку Ілларіонов висловив в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі.

До теми Росія може окупувати Білорусь в будь-який момент, – ексрадник Путіна

Він також підкреслив, що за таких умов російська армія перебуватиме в безпосередній близькості до Києва. Це при тому, що на кордоні Білорусі з Україною, ймовірно, немає відповідної кількості військових та укріплень.

Загроза реальна. В Україні для будь-якого політика, державного діяча, чинної влади, для органів збройних сил та безпеки – це дуже серйозний виклик,

– зазначив Ілларіонов.

"Багато хто вважає, якщо все це справді так, то виходить, що Лукашенко – "суч*й син", але саме він не дозволяє російським військовим опинитися на кордоні Білорусі з Україною. Ця думка активно розповсюджувалася в Україні та Білорусі, в багатьох містах. Думаю, не випадково, а з "додатковим прискоренням", – зауважив він.

Чи справді це так – пояснення Ілларіонова

Колишній радник Путіна пригадав, як у 2014 році росіяни говорили, що не можуть віддати Україну країнам Заходу та НАТО. Мовляв, не можуть допустити, аби туди прийшли якісь чужі війська. Саме тому не можна, аби до влади прийшов хтось з Майдану.

"Ось ви, Україна, суверенна держава, побоюєтеся погіршення ситуації з боку Білорусі. Росія – суверенна країна, вона побоюється, виходячи з цієї ж логіки, погіршення ситуації з боку України. У 2014 році російські імперці розказували, чому варто втручатися в справи України, не допускаючи, аби переміг Майдан. 6 років по тому значна частина пристойних українців раптом стали думати, як російські імперці тоді щодо України", – зауважив він.

Проте наголосив, що ці загрози для України є реальними – на відміну від російських, які були видуманими. Але найголовніша різниця полягає в тому, що в кожного народу є невід'ємне право на вибір свого керівництва.

Хто такий Андрій Ілларіонов? Російський економіст, з 2006 року живе у США. Старший науковий співробітник інституту Катона у Вашингтоні.



У 2000 році російський президент Володимир Путін запросив його на посаду свого радника з питань економіки. Протягом наступних 5 років Ілларіонов також був його представником по зв'язках із лідерами "Великої сімки".



Наприкінці 2005 року подав у відставку з поста радника Путіна. Все через те, що не погоджувався з політичними діями щодо ціни на російський газ та не хотів брати участь у "газовій війні" проти України.

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