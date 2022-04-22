Российские войска обстреливают уже оккупированные территории, чтобы обвинить в этом Украину

Сергей Лещенко заявил, что российские войска обстреливают населённые пункты на уже оккупированных территориях. Цель захватчиков – создать картинку для русских пропагандистов.

Советник руководителя Офиса Президента Лещенко подчеркнул, что Россия хочет заявить о якобы аналогичных действиях со стороны Украины. Соответствующую информацию сообщило командование "Юг", сообщает 24 канал.

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Российские войска обстреливают уже оккупированные населенные пункты, чтобы создать нужную для их пропагандистов картинку. В обстрелах хотят обвинять ВСУ,

– подчеркнул Лещенко.

Лещенко подчеркнул, что в этот раз снова приходится иметь дело с типичной спецоперацией, которая называется false flag operation. Речь идет об использовании фальшивого флага. Что-то сделать самим, чтобы обвинить других.

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