О последствиях российских обстрелов и авиаударов рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин. Отмечается, что россияне атаковали ряд населенных пунктов региона.

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Российские войска обстреляли Херсонскую область

За минувшие сутки, 17 октября, под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Александровка, Широкая Балка, Станислав, Берислав, Одрадокаменка, Нововоронцовка, Новорайск и Херсон.

Российские военные попали в кафе и торговое заведение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 2 частных дома,

– написал Прокудин.

Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили. Отмечается, что из-за российских обстрелов 3 человека получили ранения.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, в ночь на 18 октября оккупационные войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Вражеские дроны угрожали в том числе и Киеву.