Об этом сообщил начальник Сергей Попко в телеграмме КГВА. Чиновник рассказал, сколько "Шахедов" сбили защитники неба, а также какие последствия ночной атаки России на Киев сегодня.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Атака на Киев "Шахедами" 18 октября

Попко заметил, что ночь без объявления воздушной тревоги для жителей Киева, к сожалению, стала уже большим исключением. Подчеркнул, такие жесткие реалии этой страшной войны.

Начальник КГВА заявил, что этой ночью оккупационные войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Вражеские дроны угрожали и Киеву.

Но благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БПЛА, которые двигались в сторону столицы, были обезврежены,

– подчеркнул Сергей Попко.

Заметил, что боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часа.

По данным оперативной сводки, в городе без пострадавших и разрушений,

– отметил начальник КГВА.

Чиновник призвал соблюдать правила безопасности и во время воздушной тревоги находиться в укрытии.