Про це повідомив начальник Сергій Попко в телеграмі КМВА. Посадовець розповів, скільки "Шахедів" збили оборонці неба, а також які наслідки нічної атаки Росії на Київ сьогодні.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Атака на Київ "Шахедами" 18 жовтня

Попко зауважив, що ніч без оголошення повітряної тривоги для жителів Києва, на жаль, стала вже великим виключенням. Наголосив, такі жорсткі реалії цієї страшної війни.

Начальник КМВА заявив, що цієї ночі окупаційні війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували й Києву.

Але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА, які рухалися в бік столиці, були знешкоджені,

– підкреслив Сергій Попко.

Зауважив, що бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години.

За даними оперативного зведення, в місті без потерпілих та руйнувань,

– зазначив начальник КМВА.

Посадовець закликав дотримуватися правил безпеки й під час повітряної тривоги перебувати в укритті.