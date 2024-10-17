Воздушная тревога была объявлена ​​в Киевской области и в самой столице. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Киеве слышали взрывы

Взрывы в Киеве прогремели около 22:50, сообщают корреспонденты 24 канала. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских БпЛА в направлении Киева с востока.

Воздушная тревога в Киеве раздается с 22:33.

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Стоит отметить, что пока что городские власти Киева не комментировали последствия атаки вражеских БпЛА на город.

К слову, работу сил ПВО слышали и жители Киевщины. В Киевской областной военной администрации призвали местные жители не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.