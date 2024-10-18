Про наслідки російських обстрілів та авіаударів розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Зазначається, що росіяни атакували низку населених пунктів регіону.

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Російські війська обстріляли Херсонщину

За минулу добу, 17 жовтня, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Кізомис, Садове, Придніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Станіслав, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Новорайськ та Херсон.

Російські військові поцілили в кав'ярню та торгівельний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки,

– написав Прокудін.

Також окупанти пошкодили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі. Зазначається, що через російські обстріли 3 людини отримали поранення.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, в ніч на 18 жовтня окупаційні війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували зокрема й Києву.