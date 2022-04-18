Об этом на брифинге 18 апреля сообщила главный специалист отдела связей со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань.

Читайте также Оккупанты обстреляли Марьянское на Днепропетровщине кассетными боеприпасами из "Торнадо-С"

Оккупанты стреляли "Градами" по частным домам

По словам Цуркань, 18 апреля ракета российских войск попала в дачное товарищество в Днепровском районе области. Вследствие обстрелов:

  • один дом разрушен,
  • три дома повреждены,
  • получила повреждения хозяйственная постройка.

Кроме того, вся улица сейчас обесточена. По словам представительницы ГСЧС, жертв и раненых нет.

Кстати – США считают, что на Днепр могут пойти с Изюмского направления: детали в видео