Об этом на брифинге 18 апреля сообщила главный специалист отдела связей со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань.

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Оккупанты стреляли "Градами" по частным домам

По словам Цуркань, 18 апреля ракета российских войск попала в дачное товарищество в Днепровском районе области. Вследствие обстрелов:

один дом разрушен,

три дома повреждены,

получила повреждения хозяйственная постройка.

Кроме того, вся улица сейчас обесточена. По словам представительницы ГСЧС, жертв и раненых нет.

Напомним, первым об обстрелах из "Градов" сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, атака россиян началась в 13:40. Он также подчеркнул, что это исключительно дачный район, где никогда не было никаких военных объектов.

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