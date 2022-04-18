Об этом на брифинге 18 апреля сообщила главный специалист отдела связей со СМИ и работы с общественностью управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарья Цуркань.
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По словам Цуркань, 18 апреля ракета российских войск попала в дачное товарищество в Днепровском районе области. Вследствие обстрелов:
- один дом разрушен,
- три дома повреждены,
- получила повреждения хозяйственная постройка.
Кроме того, вся улица сейчас обесточена. По словам представительницы ГСЧС, жертв и раненых нет.
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