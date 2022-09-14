На фоне контрнаступления: российские подразделения заливаются алкоголем и стреляют по своим

Военные многих группировок российских оккупационных войск внезапно осознали тот факт, что кремль не выиграет войну по уничтожению Украины. Если до начала контрнаступления они были уверены в победе и были готовы терпеть все тяготы службы ради путинской идеи, то сейчас желания воевать у оккупантов стало меньше.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, прорыв Сил нашей обороны в Херсонской и Харьковской областях очень сильно повлиял в первую очередь на моральное состояние захватнических войск. Уверенные в своих шовинистических идеях террористы и представители орды увидели, что ВСУ достаточно нескольких дней, чтобы отбить у "второй армии мира" те территории, которые россия захватывала месяцами.

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При этом все сведенное захватническое войско неоднородно и неподготовлено к ведению современной войны, а боевого братства как такового среди россиян и их сторонников – нету. Как только путинские опричники ощущают опасность для собственной жизни, они сбегают, бросая своих товарищей по оружию и оставляя соседние подразделения без прикрытия.

Места для идейных уже нет

Страшная правда о том, что на этой войне выжить почти невозможно, а российская армия не способна заботиться о тех, кому обещала всестороннюю поддержку, демотивировала как террористов из Донбасса, так и самих путинских захватчиков.

Те военные преступники, которые осознали масштабы провала путина, оказались в незавидном положении. Вернуться домой они не могут, а воевать в условиях уничтоженной логистики без нормального командования и поддержки авиации с артиллерией они не очень хотят.

Поэтому представители орды на Запорожье, Херсонщине и Донбассе начали бороться со своей психологической проблемой привычным для себя способом – заливаясь алкоголем.

Существенное увеличение количества нетрезвых бойцов мгновенно повлияло на боеспособность войска. В пунктах постоянной дислокации российских оккупантов участились случаи бытовых конфликтов с применением оружия.

В пунктах постоянной дислокации российских оккупантов Кроме того, нередко пьяные разведчики, корректирующие артиллерию, банально путаются в координатах, направляя снаряды на свои подразделения.

Более всего от экзистенциального кризиса страдают именно идейные любители "русского мира", осознавшие, что путь в страну-агрессора в случае провала для них будет закрыт. Что делать после победы Украины, никто из предателей не понимает. Ведь за совершенные преступления им грозит пожизненное.

Россияне понесли невероятные потери

Более всего огорчает захватчиков тот факт, что командование на всех уровнях отстранилось от исполнения своих полномочий при первой же опасности. Командиры убегали с каждого участка фронта первыми, а их личный состав панически отступал. При этом украинские войска методично уничтожали передовые подразделения, технику, которую оккупанты пытались отвести подальше в тыл, а также наносили удары из HIMARS по командным пунктам.

Один из ударов по штабу, который не успел быстро свернуться и переместиться в безопасное место, привел к тому, что российские генералы окончательно потеряли управление подразделениями на Харьковщине. В результате поражения погибли десятки офицеров, пытавшихся хоть как-то руководить войсками. Более 45 полковников, капитанов и майоров были ранены.

Лишь после этого тыловые войска в Изюме и Купянске начали относительно централизованно отходить с позиций. Но паника на фронте распространилась настолько быстро, что оккупанты забыли о технике и оружии, чем открыли для украинских войск своеобразный ленд-лиз.

Достаточно интересен тот факт, что с Харьковщины захватчики бежать вообще не собирались, а значит, у большинства из них не было подготовлено ничего для вывоза награбленного. Поэтому ордынцы из тыловых городов все же пытались вывозить тела своих "двухсотых" и раненых. Кое-где погибших грузили в Камазы, а среди уничтоженного "пушечного мяса" скрывались выжившие – чтобы оказаться на территории россии и больше не возвращаться в Украину.