57 подразделение отдельной мотопехотной бригады сообщило, что 18 марта было боевое столкновение с ротно-тактической группой оккупанта. Бой продолжался на Луганском направлении, и наша бригада получила трофеи от оккупантов.
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Что досталось нашим воинам
Речь идет о том, что военнослужащие ВСУ дополнили штатное вооружение своего подразделения образцами вооружения россиян, в частности:
- 1ПН – 6 единиц;
- ПГО-7 – 3 единицы;
- ПК – 5 единиц;
- АКМ-47 – 10 единиц;
- РПО ''Джмиль'' – 8 единиц;
- РПГ-22 – 10 единиц;
- РПГ-7 – 3 единицы.
Как говорят украинские военные, средства связи противника и другой хлам оставили на память, потому что их использование в современном бою нецелесообразно.
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