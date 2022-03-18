57 подразделение отдельной мотопехотной бригады сообщило, что 18 марта было боевое столкновение с ротно-тактической группой оккупанта. Бой продолжался на Луганском направлении, и наша бригада получила трофеи от оккупантов.

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Что досталось нашим воинам

Речь идет о том, что военнослужащие ВСУ дополнили штатное вооружение своего подразделения образцами вооружения россиян, в частности:

1ПН – 6 единиц;

ПГО-7 – 3 единицы;

ПК – 5 единиц;

АКМ-47 – 10 единиц;

РПО ''Джмиль'' – 8 единиц;

РПГ-22 – 10 единиц;

РПГ-7 – 3 единицы.

Как говорят украинские военные, средства связи противника и другой хлам оставили на память, потому что их использование в современном бою нецелесообразно.