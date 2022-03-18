57 підрозділ окремої мотопіхотної бригади повідомив, що 18 березня мав бойове зіткнення з ротно-тактичною групою окупанта. Бій тривав на Луганському напрямку і наша бригада отримала трофеї від окупантів.

До теми Росіяни втратили 8 танків, 11 БМП і взвод піхоти при спробі прориву на Сході

Що дісталось нашим воїнам

Мовиться про те, що військовослужбовці ЗСУ доповнили штатне озброєння свого підрозділу зразками озброєння росіян, зокрема:

1ПН – 6 одиниць;

ПГО-7 – 3 одиниці;

ПК – 5 одиниць;

АКМ-47 – 10 одиниць;

РПВ ''Джміль'' – 8 одиниць;

РПГ-22 – 10 одиниць;

РПГ-7 – 3 одиниці.

Як кажуть українські військові, засоби зв'язку противника та інший мотлох залишили на згадку, бо їх використання в сучасному бою недоцільне.

Вас може зацікавити, як військові потролили Кадирова та його посіпак: дивіться відео