Однако оккупанты терпят сокрушительные потери. С начала войны погибли более 14,3 тысячи вражеских солдат.

Обратите внимание У ВСУ есть успехи на Южном направлении: продвинулись на некоторых рубежах

Оккупанты проводят штурм на Донецком направлении

В Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 00:00 20 марта.

Группировка украинских сил обороны продолжает операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Проводятся мероприятия правового режима военного положения, стабилизационные действия, выполняются задачи территориальной обороны,

– говорится в сообщении.

Воздушные Силы ВСУ отбивают сосредоточенные ракетно-авиационные удары и воздушные приступы захватчиков. Также они производят противовоздушное прикрытие густонаселенных городов, важных индустриальных объектов и оперативных военных группировок.

"На Донецком направлении российские оккупационные войска ведут штурмовые действия и огневое поражение", – подытожили в Генштабе.