Однак окупанти зазнають нищівних втрат. З початку війни загинули понад 14,3 тисячі ворожих солдатів.

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Окупанти проводять штурм на Донецькому напрямку

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00 20 березня.

Угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Проводяться заходи правового режиму воєнного стану, стабілізаційні дії, виконуються завдання територіальної оборони,

– мовиться у повідомленні.

Повітряні Сили ЗСУ відбивають зосереджені ракетно-авіаційні удари та повітряні напади загарбників. Також вони здійснюють протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об'єктів та оперативних військових угруповань.

"На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження", – підсумували у Генштабі.

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