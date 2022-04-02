Враг использует услуги экспресс доставки СДЭК
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там заявили, что оккупанты перед перекидыванием на другие направления отправляют домой все, что награбили в Украине.
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Для этого русские военные используют сервисы экспресс доставки СДЭК.
Мародеры российских оккупационных войск перед перекидыванием на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс доставки СДЭК,
говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Российские мародеры в Украине
- Россияне отвели свою технику в некоторых частях Украины. Они покинули Чернобыльскую АЭС. Покидая зону отчуждения, русская армия воровала кофеварки, чайники, тарелки и ложки.
- О мародерстве оккупантов рассказал и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, россияне воруют чайники и ковры.
- В Славутиче враг воровал даже картошку, которую вывозил на своей технике.
Награбленное в Украине россияне отправляют домой с белорусской почты: смотрите видео