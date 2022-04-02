Враг использует услуги экспресс доставки СДЭК

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там заявили, что оккупанты перед перекидыванием на другие направления отправляют домой все, что награбили в Украине.

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Для этого русские военные используют сервисы экспресс доставки СДЭК.

Мародеры российских оккупационных войск перед перекидыванием на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Беларуси службой экспресс доставки СДЭК,
говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Российские мародеры в Украине

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