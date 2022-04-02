Ворог використовує послуги експрес доставки СДЕК

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там заявили, що окупанти перед перекиданням на інші напрямки відправляють додому все, що награбували в Україні.

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Для цього російські військові використовуються послуги експрес доставки СДЕК.

Мародери російських окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес доставки СДЕК,

– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Російська мародери в Україні

Росіяни відвели свою техніку у деяких частинах України. Вони покинули Чорнобильську АЕС. Покидаючи зону відчуження, російська армія крала кавоварки, чайники, тарілки та ложки.

Про мародерство окупантів розповів і глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, росіяни крадуть чайники та килими.

У Славутичі ворог крав навіть картоплю, яку вивозив на своїй техніці.

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