Ворог використовує послуги експрес доставки СДЕК
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там заявили, що окупанти перед перекиданням на інші напрямки відправляють додому все, що награбували в Україні.
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Для цього російські військові використовуються послуги експрес доставки СДЕК.
Мародери російських окупаційних військ перед перекиданням на інші напрямки намагаються відправити родичам награбоване майно з території Білорусі службою експрес доставки СДЕК,
– йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Російська мародери в Україні
- Росіяни відвели свою техніку у деяких частинах України. Вони покинули Чорнобильську АЕС. Покидаючи зону відчуження, російська армія крала кавоварки, чайники, тарілки та ложки.
- Про мародерство окупантів розповів і глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, росіяни крадуть чайники та килими.
- У Славутичі ворог крав навіть картоплю, яку вивозив на своїй техніці.
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