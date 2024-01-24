Об этом говорится в актуальном обзоре аналитиков Института изучения войны (ISW). В частности, там приводят данные российских военкоров по этому поводу.

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Один из них заявил, что войскам врага еще предстоит понять, как выйти из позиционной войны, ведь захватчики не могут сконцентрироваться в количестве, достаточном для прорыва украинских линий.

ВСУ не дают врагу прорвать оборону

Более того, украинские войска наносят удары фактически по всем скоплениям сил. Мол, ВСУ наносят удары по скоплениям российских сил даже в ближнем тылу.

Также блогер сообщил, что украинские военные нацеливаются на небольшие российские группы из одной-двух пехотных рот и 10 бронемашин из беспилотников, не позволяя россиянам достичь даже передовых оборонительных рубежей ВСУ.

Россиянин также сетовал, что единственным решением для оккупационных войск до сих пор была атака 10 - 20 согнанных пехотинцев с бронетехникой, которая поддерживала их на "экстремальном" расстоянии позади пехоты.

Состоялся технологический прогресс

Другой военный блоггер тоже согласился, что в ВСУ произошел технологический прогресс, что усложнило российским войскам концентрацию нескольких дивизий в отдельном географическом районе.

Россияне пока не могут получить косвенное огненное превосходство над украинскими войсками. У них проблемы с модернизацией командования и управления. Для того, чтобы выйти из позиционной войны, нужно по крайней мере это,

– говорится в отчете.

Характеристики и проблемы позиционной войны, определяемые российскими блоггерами в ходе недавних дискуссий, пересекаются с системными проблемами российской армии, на которые блоггеры жалуются уже длительное время.

Как отмечают аналитики, пока нет никаких признаков, что российское командование улучшило любую из этих выявленных проблем на оперативном уровне.