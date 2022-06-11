Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба от 11 июня. В ведомстве отмечают, что российские захватчики добились определенного успеха вблизи этих населенных пунктов.

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Кафиры идут штурмом и закрепляются на позициях

Что касается Орехового, то русские военные шли в наступление в направлении Новотошковское – Орехово. В Генштабе отмечают, что им удалось добиться частичного успеха. Это позволило оккупантам закрепиться на окраине севера Орехово.

Напомним, что не утихают также штурмовые действия в Северодонецке. Его русские захватчики никак не могут захватить полностью. Сама же ситуация там меняется почти каждый час.

Подобная ситуация с Богородичным. Оккупанты шли штурмом в направлении Пасека – Богородичное. В результате в последнем им удалось немного продвинуться. Они получили возможность закрепиться на северо-восточной окраине села.



Оккупанты частично закрепились на окраинах Орехового и Богородичного / Карта liveuamap

Кроме того, российские захватчики планируют наступать на Славянск. Для этого они уже занимаются подготовкой своих военных.

ВСУ отразили 14 атак на Донбассе

За прошедшие сутки нашим военным удалось отразить 14 вражеских атак на Донецком и Луганском направлении. В результате этого враг потерял

четыре танка,

две артиллерийские системы,

одиннадцать боевых бронированных машин,

три единицы автомобильной техники,

склад с боеприпасами.

Кроме того, подразделения ПВО сбили четыре БПЛА типа "Орлан-10". Заметим, что это всего лишь часть вражеских потерь. С начала полномасштабного вторжения кафиры остались без десятков тысяч своих военных и тысяч единиц техники.

Уничтожены почти 32 тысячи оккупантов

По состоянию на 10 июня нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет 31 900 российских захватчиков . Заметим, что эта цифра приблизительна, ведь подсчитать потери врага невозможно там, где сейчас ведутся активные боевые действия.

Кроме того, захватчики продолжают избавляться от своей техники. В металлолом с 24 февраля превратили 1409 танков, 3450 боевых бронированных машин, 712 артиллерийских систем, 222 реактивные системы залпового огня, 97 единиц ПВО, 2438 автомобилей и автоцистерн, а также 54 единицы специальной техники.

А еще у врага стало на 212 самолетов, 178 вертолетов, 572 БпЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет и 13 судов меньше.

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