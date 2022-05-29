Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о том, что на 95-й день войны российские кафиры продолжили обстреливать Днепропетровскую область. Враг снова целился в мирное население и объекты гражданской инфраструктуры.

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Обстрел Днепропетровской области

Российские кафиры произвели обстрел трех общин в Криворожском районе. Большинство боеприпасов россиян прилетели на поля, но несколько попали в населенный пункт Зеленодольской общины.

Снаряды врага повредили попавшие в жилой дом и хозяйственные постройки. К счастью, жертв или пострадавших в результате обстрелов нет. В других районах области 95-й день войны прошел спокойно.

Ситуация на фронте: коротко о главном

Воины ВСУ активно атаковали позиции врага к югу от Кривого Рога. Нашим героям удалось ликвидировать 63 кафиров , продвинуться и выбить врага с его позиций.

В Донецкой области враг не прекращает наступательных действий, но особого успеха не имеет. Несмотря на постоянные обстрелы и постоянные атаки вперед, врагу не удалось продвинуться вперед . Продолжаются горячие бои, ВСУ не дают врагу реализовать его планы.

На Востоке ВСУ удалось ликвидировать десятки оккупантов, также успехом завершилась атака на вражеский состав – он полностью уничтожен. Также враг потерял 3 беспилотника, 2 артиллерийские системы и другую боевую технику.

Россияне пытаются отремонтировать свои три больших десантных корабля. Их заметили на ремонтном заводе рашистов в аннексированном Крыму, в Севастополе. Впрочем, решится ли враг приближаться к берегам Украины после того, как наши воины получили противокорабельные ракеты Гарпун - большой вопрос.

Рашисты продолжают обстреливать Харьков , их снаряды попали в Харьковский авиационный институт и в район поселка Жуковского. Также они произвели обстрел города после того, как узнали, что в Харьков приехал Владимир Зеленский.

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