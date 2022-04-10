Кафиры стреляли в спины 14-летним подросткам. Это произошло 4 марта в одном из сел Нежинского района.

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14-летний подросток с братом шли в магазин и увидели, как оккупанты его грабят. Ребята начали бежать и те расстреляли их в спину из автоматического оружия,

– сообщили прокуроры.

Из-за этого инцидента 14-летний парень погиб на месте, а его брата ранили.

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