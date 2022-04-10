Окупанти стріляли в спини 14-річним підліткам. Це відбулось 4 березня в одному з сіл Ніжинського району.

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14-річний підліток з братом йшли до магазину та побачили як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати і ті розстріляли їх в спину з автоматичної зброї,

– повідомили прокурори.

Через цей інцидент 14-річний хлопець загинув на місці, а його брата поранили.

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