Российские войска ударили из "Градов" по селу большая Костромка на Днепропетровщине

Оккупанты цинично обстреляли село Большая Костромка Днепропетровской области. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своем обращении.

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Оккупанты били из реактивных систем залпового огня "Град". Село Большая Костромка расположено в Апостоловском районе Днепропетровской области.

Погибших в результате обстрела нет. Впрочем, оккупанты повредили инфраструктуру населенного пункта.

В полдевятого вечера сегодня "Градами" орки ударили по Великой Костромке в пригороде Зеленодольска. Разбили один дом, немного пострадала улица, газопровод. Но, слава Богу, без жертв. Отработала, все погасила наша пожарная служба, – сказал Александр Вилкул.

Сейчас окупанты находятся вблизи админграницы между Днепропетровской и Херсонской областями. Они не продвинулись в направлении Кривого Рога.

Напомним, тероборона заминировала прилегающие территории Криворожского района Днепропетровской области и подступы до самого Кривого Рога, чтобы не дать оккупантам туда войти. Поэтому жителям запретили ездить по территориям района: нельзя передвигаться даже полями, посадками, балками и полевыми дорогами. Исключение – лишь основные дороги общего пользования между населенными пунктами.

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