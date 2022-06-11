Об этом свидетельствуют актуальные данные Генштаба. Их ведомство опубликовало в утренней сводке от 11 июня.

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Оккупанты укрепляют фортификационные сооружения

Основные военные действия сейчас разворачиваются именно на Донбассе. Поэтому на Южнобужском направлении российские бойцы пытаются минимизировать свои потери. Для этого они, если и идут в борьбу с украинскими военными, то только в позиционную.

Более того, враг работает над усовершенствованием своих оборонительных сооружений. Речь идет об оборудовании как второго, так и третьего рубежей защиты. А это свидетельствует о том, что захватчики стараются так окупаться на захваченных ими территориях.

В Генштабе отмечают, что большое внимание уделили мостам через Северокрымский канал. Вблизи них уже наблюдаются блокпосты. Их русские военные смастерили из железобетонных конструкций.

На Славянском и Северодонецком направлении враг добивается успехов

В своде также сообщили о том, что российские захватчики смогли достичь определенных успехов на Славянском и Северодонецком направлениях .

Так, на Северодонецком направлении оккупантам удалось закрепиться на окраине Орехового, а на Славянском – Богородичного. В самом же Северодонецке продолжают продолжаться ожесточенные бои, а ситуация в городе меняется почти каждый час.

Заметим, что за прошедшие сутки 10 июня нашим военным на Луганском и Донецком направлении удалось отразить 14 атак врага. В ходе этого российские захватчики потеряли

четыре танка,

две артиллерийские системы,

одиннадцать боевых бронированных машин,

три единицы автомобильной техники,

склад с боеприпасами.

А еще "приземлить" четыре БПЛА типа "Орлан-10" удалось подразделениям ПВО. И это лишь малая часть утрат "второй армии мира".

ВСУ уничтожили более 32 тысяч захватчиков

С начала полномасштабного вторжения украинским военным удалось отправить на тот свет 32 050 оккупантов . Цифра эта приблизительна, ведь точно подсчитать потери врага в горячих точках просто невозможно.

Захватчики также ежедневно теряют свою технику. В металлолом уже превратили 1419 танков, 3466 боевых бронированных машин, 712 артиллерийских систем, 222 РСЗО, 97 единиц средств ПВО, 2448 автомобилей и автоцистерн, а также 54 единицы спецтехники.

Кроме того, на балансе "второй армии мира" стало на 212 самолетов, 178 вертолетов, 579 БпЛА, 125 крылатых ракет и 13 судов меньше.

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