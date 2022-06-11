Про це свідчать актуальні дані Генштабу. Їх відомство опублікувало у ранковому зведенні від 11 червня.

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Окупанти укріплюють фортифікаційні споруди

Основні воєнні дії зараз розгортаються саме на Донбасі. Тож на Південнобузькому напрямку російські бійці намагаються мінімізувати свої втрати. Для цього вони якщо й ідуть у боротьбу з українськими військовими, то лише в позиційну.

Ба більше, ворог працює над удосконаленням своїх оборонних споруд. Мовиться про обладнання як другого, так і третього рубежів захисту. А це свідчить про те, що загарбники намагаються добряче так окупуватись на захоплених ними територіях.

У Генштабі зазначають, що неабиякої уваги приділили мостам через Північнокримський канал. Поблизу них уже спостерігаються блокпости. Їх російські військові змайстрували із залізобетонних конструкцій.

На Слов'янському і Сєвєродонецькому напрямку ворог досягає успіхів

У зведенні також повідомили про те, що російські загарбники змогли досягнути певних успіхів на Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках.

Так, на Сєвєродонецькому напрямку окупантам вдалось закріпитись на околиці Оріхового, а на Слов'янському – Богородичного. У самому ж Сєвєродонецьку продовжують тривати запеклі бої, а ситуація у місті змінюється ледь не щогодини.

Зауважимо, що упродовж минулої доби 10 червня нашим військовим на Луганському та Донецькому напрямку вдалось відбити 14 атак ворога. Під час цього російські загарбники втратили

чотири танки,

дві артилерійські системи,

одинадцять бойових броньованих машин,

три одиниці автомобільної техніки,

склад з боєприпасами.

А ще "приземлити" чотири БпЛА типу "Орлан-10" вдалось підрозділам ППО. І це лише мала частина втрат "другої армії світу".

ЗСУ знищили понад 32 тисячі загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення українським військовим вдалось відправити на той світ 32 050 окупантів. Цифра ця приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога у гарячих точках просто неможливо.

Загарбники також щоденно втрачають свою техніку. На брухт уже перетворили 1419 танків, 3466 бойових броньованих машин, 712 артилерійських систем, 222 РСЗВ, 97 одиниць засобів ППО, 2448 автомобілів і автоцистерн, а також 54 одиниці спецтехніки.

Крім того, на балансі "другої армії світу" стало на 212 літаків, 178 гелікоптерів, 579 БпЛА, 125 крилатих ракет і 13 суден менше.

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