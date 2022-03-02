Российские войска зашли в Балаклею: мэр заявил, что не будет сотрудничать с ними

О заходе вражеских войск в город Балаклею, расположенный в Харьковской области, сообщил мэр города Иван Столбовой. Он заявил, что не собирается сдавать город оккупантам.

Городская власть и лично глава Иван Столбовой заявил, что не будут сотрудничать с войсками России. Вражеские военные совершили заход в город.

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Столбовой сообщил, что ни он, ни городской совет, ни исполнительный комитет не будут сдавать город России.

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