По мнению советника Офиса Президента Алексея Арестовича, ВСУ довольно сильно пошатнули боеспособность "одной из сильнейших армий мира". От войны с Украиной оккупанты будут приходить в себя очень долго.

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Утрата боеспособности армии оккупантов

Арестович отметил, что даже в случае снятия санкций российская экономика не сможет быстро набрать обороты и восстановить свою армию. Кроме того, украинские защитники выбили 60 – 70% элитных подразделений командного состава оккупантов, подготовка которых требует времени и больших ресурсов.

Российские вооруженные силы небоеспособны в ближайшие 5 – 7 лет. Россия будет менять всю свою политику с менее агрессивной на более сдержанную,

– считает Арестович.

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