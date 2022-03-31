На думку радника Офісу Президента Олексія Арестовича, ЗСУ доволі сильно похитнули боєздатність "однієї з найсильніших армій світу". Від війни з Україною окупанти будуть оговтуватися дуже довго.

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Втрата боєздатності армії окупантів

Арестович зазначив, що навіть у разі знаття санкцій російська економіка не зможе швидко набрати оберти та відновити свою армію. Окрім того, українські захисники вибили 60 – 70% елітних підрозділів командного складу окупантів, підготовка яких потребує часу та великих ресурсів.

Російські Збройні сили небоєздатні у найближчі 5-7 років. Росія буде змінювати всю свою політику з менш агресивної на більш стриману,

– вважає Арестович.

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