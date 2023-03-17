Санатории как концентрационные лагеря: Гуменюк рассказала о жизни гражданских в оккупации

Российские захватчики депортируют местное население Херсонской области, размещая их в санаториях, пансионатах и базах отдыха, которые не используются по назначению в результате несостоятельности российских властей навести порядок у себя в стране. Развязав никому ненужную войну, Россия разрушили судьбы тысяч людей, лишив их домов и счастливой жизни.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, оккупанты перемещают очень много местного населения, пользуясь тем, что Юг – это курортный регион.

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Местное население как живой щит

Наталья Гуменюк рассказала, что российские захватчики во время своих побегов от ВСУ влекут местное население, чтобы использовать его как живой щит. Они заселяют гражданских в базы отдыха и санатории, но сами тоже базируются в них.

"На верхних этажах они располагают гражданскими, а на нижних базируют свои пункты управления, располагая по территории военную технику", - сказала Наталья Гуменюк.

Оккупанты обстреливают правобережье Херсонщины

Руководитель Объединенного прессцентра Сил охраны и обороны Юга отметила, что за последние сутки россияне прибегали к обстрелам правого берега Херсонской области и обстрелам с территории Кинбурнской косы. В результате этих обстрелов разрушены более 10 домов и ранен 1 гражданский человек.

Это свидетельствует о том, что обстрелы – ковровые, не абсолютно не выборочные, не связанные с атаками на военные объекты, а просто акт терроризма, потому что обстреливается сам Херсон и прилегающие населенные пункты,

– отметила Гуменюк.

ВСУ продолжают боевую работу и пытаются отразить территорию, используемую врагом для расположения артиллерийских установок и РСЗО, чтобы оттеснить их как можно глубже, чтобы облегчить жителям правого берега жизни.

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По словам Натальи Гуменюк, это непростая работа, потому что рашисты прячутся за местным населением левого берега и продолжают их терроризировать обстрелы, а затем в пропагандистских заявляют, что это сделали ВСУ.

Несмотря на то, что Наталья Гуменюк отметила, что люди, которые находятся в оккупированной части Херсонщины, понимают, что происходит и предоставляют материалы, чтобы украинские медиа освещали всю сущность преступлений оккупационных войск.

Россияне бегут с Юга