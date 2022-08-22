По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские ФСБшники, отвечающие за подготовку к "референдуму", ужесточили меры по вербовке населения на южном направлении. Сделать так, чтобы хоть какая-то большая прослойка украинцев хорошо относилась к россии, оккупанты не смогут, однако действия захватчиков оказывают определенное влияние на местных жителей.

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Откровенным подкупом людей путинские опричники помогают партизанам, которые отслеживают каждого коллаборанта и фиксируют всех, кто согласился на сотрудничество с врагом. Кроме того, отношение местных жителей к оккупантам после каждого "отжима" чужого имущества только ухудшается.

Раньше платили по 10 тысяч, а теперь раздают квартиры

Как утверждают в украинских спецслужбах, в середине августа руководители российских войск в Запорожской области начали массово расселять офицеров и работников "военных администраций" в жилье украинцев.

Действуя по соответствующему приказу, ФСБшники и росгвардейцы долгое время составляли списки недвижимости, принадлежащей украинским активистам, волонтерам и ветеранам АТО. После этого русские силовики начали массово взламывать двери и заселять нужных людей в чужое жилье.

Местами максимальной концентрации захватчиков, получивших "собственную" недвижимость, стали Пологи, Бильмак и Тарасовка. Кроме того, квартиры от "новых властей" раздают еще и коллаборантам — в качестве вознаграждения за сотрудничество и агитацию участия в "референдуме".

Кроме того, — в качестве вознаграждения за сотрудничество и агитацию участия в "референдуме". Получить такую "премию" могут только те, кто ради нее согласился на участие в организации "голосования", ведь тем, кто уже давно сотрудничает с врагом, жилье до сих пор только обещают.

Что интересно, расселение новоиспеченных коллаборантов и российских военных в чужие квартиры наблюдается именно на линии Тарасовка – Пологи – Бильмак, максимально приближенной к линии фронта. Выдавать жилье всем подряд где-то в реально тыловых городах оккупанты не собираются. Тем более, что для них жизнь коллаборантов вообще ничего не стоит, а российский генералитет надеется, что угроза потери жилья будет мотивировать "активистов" лучше работать.

Кроме того, в Запорожье россияне начали подкупать людей "гуманитарной помощью к зиме" в виде бесплатной выдачи угля и дров. Все, кто получил твердое топливо, должны передавать захватчикам свои персональные данные, которые будут потом использовать для "референдума". Параллельно с раздачей "бонусов" оккупанты очень активно вербуют людей, чтобы сделать из них агитаторов.

Обещают бесплатно обучать студентов

Также кремлевские опричники не прекращают попыток обещать улучшение жизни всем слоям населения оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей. Недавно российские пропагандисты и спецслужбы переключились на учащихся выпускных классов и их родителей.

оккупанты обещают всем абитуриентам и студентам бесплатное обучение во всех подконтрольных россиянам учебных заведениях. А вот в медицинские колледжи и университеты российские захватчики приглашают вообще всех, кто только пожелает. Для поступления на медицинские специальности российская "власть" отменила даже сдачу вступительных экзаменов.

Параллельно с этим оккупанты продолжают "петь" о необходимости получения российских паспортов, давать по 10 тысяч рублей всем, кто "откажется от украинского гражданства", и возить гуманитарную помощь от "единой россии".