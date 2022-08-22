За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські ФСБшники, які відповідають за підготовку до "референдуму", посилили заходи із вербування населення на південному напрямку. Зробити так, аби хоча б якийсь великий прошарок українців добре ставився до росії, окупанти не зможуть, однак дії загарбників мають певний вплив на місцевих жителів.

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Відвертим підкупом людей путінські опричники лише допомагають партизанам, які відслідковують кожного колаборанта та фіксують всіх, хто погодився на співпрацю із ворогом. Крім того, ставлення місцевих жителів до окупантів після кожного "віджимання" чужого майна лише погіршується.

Раніше платили по 10 тисяч, а тепер роздають квартири

Як стверджують в українських спецслужбах, всередині серпня керівники російських військ у Запорізькій області почали масово розселяти офіцерів та працівників "військових адміністрацій" до житла українців.

Діючи за відповідним наказом, ФСБшники та росгвардійці довгий час складали списки нерухомості, яка належить українським активістам, волонтерам та ветеранам АТО. Після цього російські силовики почали масово зламувати двері та заселяти потрібних людей у чуже житло.

Місцями максимальної концентрації загарбників, які отримали "власну" нерухомість, стали Пологи, Більмак та Тарасівка. Крім того, квартири від "нової влади" роздають ще й колаборантам – у якості винагороди за співпрацю та агітацію участі в "референдумі".

Крім того, – у якості винагороди за співпрацю та агітацію участі в "референдумі". Отримати таку "премію" можуть лише ті, хто заради неї погодився на участь в організації "голосування", адже тим, хто вже давно співпрацює з ворогом, власне житло досі лише обіцяють.

Що цікаво, розселення новоспечених колаборантів та російських військових у чужі квартири спостерігається саме на лінії Тарасівка – Пологи – Більмак, яка є максимально наближеною до лінії фронту. Видавати житло всім поспіль десь у реально тилових містах окупанти не збираються. Тим паче, для них життя колаборантів взагалі нічого не вартує, а російський генералітет сподівається, що загроза втрати житла мотивуватиме "активістів" краще працювати.

Крім того, на Запоріжжі росіяни почали підкуповувати людей "гуманітарною допомогою до зими" у вигляді безкоштовної видачі вугілля та дров. Всі, хто отримав тверде паливо, мають передавати загарбникам свої персональні дані, які потім використовуватимуть для "референдуму". Паралельно з роздачею "бонусів" окупанти дуже активно вербують людей, аби зробити з них агітаторів.

Обіцяють безкоштовно навчати студентів

Також кремлівські опричники не припиняють спроб наобіцяти покращення життя всім верствам населення окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Нещодавно російські пропагандисти та спецслужбісти переключилися на учнів випускних класів та їх батьків.

Окупанти обіцяють всім абітурієнтам та студентам безкоштовне навчання у всіх підконтрольних росіянам закладах освіти. А от у медичні коледжі та університети російські загарбники запрошують взагалі всіх, хто лише забажає. Для вступу на медичні спеціальності російська "влада" скасувала навіть складання вступних іспитів.

Паралельно з цим окупанти продовжують "співати" про необхідність отримання російських паспортів, давати по 10 тисяч рублів всім, хто "відмовиться від українського громадянства", та возити гуманітарну допомогу від "єдиної росії".