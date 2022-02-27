Российские захватчики обстреляли Ирпень: горят жилые дома
27 февраля 2022 , 13:42Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В результате атак российских захватчиков в Ирпене горят жилые дома. Спасатели ликвидируют пожары.
По предварительной информации, горят 3 жилых дома. В подвалах могут находиться люди, которые туда спустились из-за объявления тревоги.
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