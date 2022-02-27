Российские захватчики обстреляли жилой массив в Мариуполе
27 февраля 2022 , 14:21Читати новину українською
Источник:Pravda Gerashchenko
Российские оккупанты обстреляли Мариуполь. Один из жилых массивов пострадал в результате авиаудара.
В результате атаки во всем жилом массиве выбиты окна. Данных о пострадавших пока нет.
Заметьте С начала атаки России в Киеве погибли 9 мирных жителей: среди них – ребенок
Также во время атаки на Мариуполь российские захватчики использовали "Грады".
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