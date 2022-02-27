Российские захватчики обстреляли жилой массив в Мариуполе

Российские оккупанты обстреляли Мариуполь. Один из жилых массивов пострадал в результате авиаудара.

В результате атаки во всем жилом массиве выбиты окна. Данных о пострадавших пока нет.

Заметьте С начала атаки России в Киеве погибли 9 мирных жителей: среди них – ребенок

Также во время атаки на Мариуполь российские захватчики использовали "Грады".

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.