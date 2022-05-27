Российские военные живут в украинских тюрьмах

В разведке отметили, что российские захватчики разместили свой личный состав в колониях Херсонской области: №10 во временно оккупированном селе Дарьевка, №7 в селе Голая Пристань и №90 в Херсоне.

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Отмечается, что до этого всех заключенных вывезли в другие места лишения свободы. Сейчас колония №10 используется российскими оккупантами, как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника.

Другая информация от разведки

Украинская разведка получила данные, что примерно в середине июня захватчики перестанут финансировать и поставлять продовольствие во временно оккупированный Мариуполь. Это приведет к еще худшей гуманитарной катастрофе в городе.

В населенном пункте Шевченково в Харьковской области российские военные на местном рынке спрашивали, где они могут купить украинские патроны. Свой интерес вражескими боеприпасами они объясняют тем, что хотят себя подстрелить и выдать за вражеское ранение. Так они надеются поскорее вернуться домой.

В Купянске, Большом Бурлуке, Шевченково, Изюме Харьковской области чаще происходят случаи исчезновения людей. В основном это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины. Исчезновения связывают с деятельностью сотрудников вражеских спецслужб на временно оккупированной части области. Пути выезда на подконтрольные Украине территории сейчас кафиры полностью заблокировали. Автомобили, по которым люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно.

Отметим, что ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий увидел, что война еще скоро не закончится и продлится до зимы. Он также сообщал о том, что Россия за три месяца полномасштабной войны использовала 60% запасов своего высокоточного оружия . Причем в первые два месяца кафиры обстреливали ракетами хаотично, а сейчас это делают реже и больше их ценят.